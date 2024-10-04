مطالبات بتغيير مسمى عيد الأم.. وحسام موافي يتدخل بكلمات حاسمة (فيديو)

رد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، على إحدى الرسائل التي تطالب بتغيير مسمى عيد الأم إلى عيد المرأة، وذلك بسبب وفاة العديد من الإمهات وذلك حرصا على مشاعر ابنائهم.

وأضاف حسام موافي خلال تقديمه برنامج «رب زدني علما»، والمذاع على قناة «صدى البلد»، قائلًا: «لا اتفق مع هذه المطالب، الموت مكتوب على كل إنسان، الرسول صلى الله عليه وسلم مات، لا يجب أن نلغى عيد الأم لسبب الوفاة، فهناك سيدات لا ينجبن، لأن الموت علينا حق».

وتابع حسام موافي: «الله يهب لمن يشاء الذكور والإناث، ويجعل من يشاء عقيما، الله له حكمة في عدم إنجاب الكثير من السيدات، ربما يكون الابن ضال أو مدمن».

وأكمل: «الكثير من الأبناء الذين فقدوا أمهاتهم ينتظرون عيد الأم، لتذكر أمهاتهم، والبعض يقوم بعقد سنوية للأم، نحتفل بمولد النبوي الشريف ونحن لم نعيش معه، لذا يجب على كل ابن فقد والدته بقراءة الفاتحة لها، والذهاب إلى قبرها والدعاء لها».