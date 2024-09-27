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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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حسام موافي يكشف سبب إجراء عمليات كي للقلب لبعض المرضى.. فيديو

الدكتور حسام موافي
الدكتور حسام موافي

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن كل دواء يدخل ويخرج من الدم بميقات محدد، ولهذا الأمر يتم تحديد وقت لأخذ الدواء، سواء مرة في اليوم أو 2 أو 3 مرات.

ونوه حسام موافي خلال تقديمه برنامج «رب زدني علما»، والمذاع على قناة صدى البلد أن مريض الضغط أكثر من يشعر بسرعة ضربات القلب خاصة حينما يصعد السلم، مشددا على أن القلب يحتوي على بؤرة كهربية تؤدي لانقباضه في شكل الضربات، لافتًا إلى أن تلك البؤرة تنتج نحو 60 لـ90 صدمة في الدقيقة.

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وقال حسام موافي: القلب يستجيب لبؤر الكهرباء السريعة، منوها بأن كهرباء القلب الآن أصبح تخصصًا في كلية الطب، وسرعة ضربات القلب تضخ دماء أقل، وهناك بؤرة ثانية قد تحتاج للكي، بسبب إنتاجها 200 صدمة في الدقيقة، مشيرا إلى أن سبب تسارع ضربات القلب قد يكون لخلل في نظام كهرباء القلب.

واختتم حسام موافي: القلب من أعضاء الجسم المهمة، فهو يضخ الدم المحمل بالأكسجين والمغذيات إلى جميع أنحاء الجسم، لكن يتعرض أحيانا لاضطرابات نرفزة وانفعالات، ما يسبب تسارعًا في ضرباته.

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