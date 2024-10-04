على هدى النبي.. مواطن يُخاطر بحياته لإنقاذ كلب بعد رميه في بئر 15 متر (فيديو)

الراحمون في الأرض

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي منذ قليل فيديو لرجل مصري في مدينة حلوان مُعلق في برميل وحبل لُينقذ كلب يُصارع الموت منذ 3 أيام بعد أن قام بعض الأطفال بالإلقاء به في بئر عمقه 15 متر، وأشار الناس عبر مواقع التواصل إلى إتباع الرجل لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال : "الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء"، وتذكروا وصاياه لنا في الرفق والرحمة والرعاية بالحيوان.

هدى الإسلام والرسول في الرفق بالحيوان

فقد أمر الإسلام في الكتاب وسنة النبي بالرفق والعطف على الحيوان، فهناك من دخلت النار في قطة حبستها لا هى أطعمتها ولا تركتها تأكل من حشاش الأرض، وهناك الزانية التي دخلت الجنة في كل أسقته في حذائها، وقد قال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم :" من إنسانٍ يَقْتُلُ عُصْفُورًا فما فَوْقَها بغيرِ حَقِّها، إلَّا سَأَلهُ اللهُ عَنْها يومَ القيامةِ.

وقد نهى الإسلانم عن كل أشكال تعذيب الحيوانات، فقال رسول الله -عليه السلام-: (أمَا بَلَغَكُمْ أنِّي لَعنْتُ مَن وسَمَ البَهيمةَ في وجْهِها، أوْ ضَرَبَها في وجْهِها)، ووسمه إي كيه بالنار، كما نهى الإسلام عن المُثلة بالحيوان، والمثلة؛ هي قَطَعَ بعضَ أجزاء الحيوان كالأُذنِ والأَنفِ وغيرِها، روى عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أنه قال :(لعَنَ اللهُ مَنْ مَثَّلَ الحيوانَ).

أطفال تُلقي بكلب في بئر بعمق 15 متر في حلوان



وقع الحادث في منطقة تٌسمى عزبة القبلية، حيث قام بعض الأطفال بالإلقاء بكلب بلدي داخل بيارة صرف صحي المعروفة (بالطرنش)، على مسافة ١٥ متر بدون أي وسيلة مُمكنة للخروج، وظل الكلب يُصارع الحياة ثلاثة أيام بدون طعام.

إلى أن قام أحد المواطنين بربط نفسه داخل برميل لُخاطر بنفسه مع احتماليه انقطاع الحبل، بالإضافة إلى قذارة ورائحة الصرف الصحي، وذلك لإنقاه في تنفيذ لوصية رسول الرحمة عليه الصلاة والسلام، وبالفعل نجح في الوصول للكلب وأخرجه للحياة بين يديه.



وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو إنقاذ الكلب وسط إشاده بالمواطن المصري بالبطولة والشهامة والرحمة، والرفض لسوء تربية الأطفال الذين ألقوا الكلب في بئر يُعادل ارتفاع مبني من 4 طوابق، مُشيرين إلى أن الإسلام قد منح الحيوانات حق الحياة، وهدد كل من يقوم بقتلها أو تشويهها.