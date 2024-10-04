الدولية لدعم فلسطين: العدوان على غزة ولبنان وحشي وغير مسبوق (فيديو)

قال الدكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين، إن لبنان تتعرض للقصف العدواني العنيف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن العدوان وحشي وغير مسبوق، وتتحلل بموجبه دولة الاحتلال من كل قواعد القانون الدولي.

الطائرات الحربية الإسرائيلية

وأضاف «عبد العاطي» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت مقهى شعبي في مخيم طولكرم، كون أنه يعتبر الأكثر اقتضابا بالسكان في الضفة الغربية، مما أودى باستشهاد ما يزيد عن 25 شهيدا، وإصابة 25 آخر بجراح مختلفة من بينهم أطفال وعائلات كاملة.



وأوضح أن عمليات البحث عن جثامين الشهداء وأجزائهم الممزقة جراء العدوان الإسرائيلي مستمرة حتى الآن، لافتًا إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مخيم طولكرم، كون أن المخيمات تعتبر الخزان الثوري للشعب الفلسطيني ودولة الاحتلال تريد قتل واستهداف المقاومين والمدنيين دون أي رادع.

قوات الاحتلال الإسرائيلي

وتابع: «قوات الاحتلال الإسرائيلي تستمر في عملياتها العسكرية دون الالتزام بالحد الأدنى من قواعد القانون الدولي للإنسان التي تفرض قواعد محددة، فضلا عن أن دولة الاحتلال تقصف دون مراعاة التميز بين المدنيين وغير المدنيين، كما لم تراعي مبدأ الضرورة العسكرية وتقليل الضرر العارض».

