الاحتلال يشن حملات اعتقال موسعة على عدد من مدن فلسطين اليوم

شنت قوات الاحتلال الصهيونية الإسرائيلية منذ فجر اليوم الجمعة الموافق 4 أكتوبر، حملات اعتقال للمواطنين في عدد من المدن الفلسطينية.

ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، شابا من حي بطن الهوى من مدينة رام الله، وذلك عقب دهم منزله وتفتيشه.

كما اعتقلت الشاب قاسم جبر من مدينة قلقيلية، بعد مداهمة منزله وتفتيشه بالمدينة.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المدينة من مدخلها الشرقي، وانتشرت في عدة أحياء منها "شارع المدينة، وصوفين، وكفار سابا"، كما داهمت بناية سكنية في شارع المقبرة.

ومن مدينة نابلس، اعتقل الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، مواطنا من بلدة بيتا.

وجاء ذلك بعد اقتحام الاحتلال بلدة بيتا جنوب نابلس بجيبات، فجر اليوم وداهمت أحد المنازل وقامت بتفتيشه والعبث بمحتوياته واعتقلت منه المواطن جامي خالد عوض عديلي.

وأضافت المصادر بأن قوات الاحتلال اقتحمت فجر اليوم، أحياء عدة من مدينة نابلس، وداهمت إحدى البنايات في حي رفيديا، وفتشت منازل هناك وعبثت بمحتوياتها، ولم يبلغ عن اعتقالات.

اعتقال 24 مواطن من الخليل

وشهدت مدينة الخليل وبلدة بيت أمر شمالا، اعتقال أكثر من 24 مواطنا، وشددت قوات الاحتلال الغاشمة إجراءاتها العسكرية على أرجاء المحافظة.

وأفاد الناشط الاعلامي محمد عوض لـ "وفا"، أن قوات الاحتلال داهمت عدة أحياء في بلدة بيت أمر واعتقلت 20 مواطنا وصاحب الاعتقالات حملة تفتيش وتخريب واسعة لمنازل المواطنين، والاعتداء على بعض الشبان بالضرب والتنكيل بهم.

كما داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينة الخليل واعتقلت 4 مواطنين، وفتشت منازلهم وعبثت بمحتوياتها.

وفي نفس السياق شددت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم، اجراءاتها على الحواجز العسكرية واستمرت وأغلقت مداخل بلدات ومخيمات محافظة الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال ما زالت تغلق مداخل مدينة الخليل، ومداخل بلدات: الظاهرية، ودورا، والسموع ، وفرش الهوى، وراس الجورة، والفحص ، وعبدة ، وبني نعيم ، وكرمة، والظاهرية، والحرايق، وكافة الطرق المؤدية الى الشارع الالتفافي الذي يربط كافة البلدات مع مدينة الخليل بالبوابات الحديدية، بالإضافة الى الحواجز العسكرية على بعض المداخل الفرعية، كما تفتش مركبات المواطنين وتعيق حركة المواطنين المارين.

وأكدت المصادر أن قوات الاحتلال واصلت إجراءاتها العسكرية المشددة في البلدة القديمة من مدينة الخليل، وعلى الحواجز الالكترونية المؤدية إلى الحرم الابراهيمي، والتي يتعرض خلالها المواطنين إلى التنكيل والاهانة على يد جنود الاحتلال ومجموعات المستعمرين المسلحين.