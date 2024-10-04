الجمعة 04 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

متحدث الخارجية: مصر ترحب بدعم مجلس الأمن لسكرتير عام الأمم المتحدة

السفير تميم خلاف
السفير تميم خلاف

أعرب السفير تميم خلاف، المتحدث باسم وزارة الخارجية، عن ترحيب جمهورية مصر العربية بالدعم الذي أبداه أعضاء مجلس الأمن أمس، لانطونيو جوتريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، فى ظل الحملة المغرضة التى تشنها إسرائيل عليه وإعلانها مؤخرا اعتباره شخصا غير مرغوب فيه.

وجدد المتحدث باسم وزارة الخارجية دعم مصر الكامل وتضامنها مع انطونيو جوتريش الذى انحاز طوال فترة عمله ومسيرته المهنية لميثاق الأمم المتحدة والمبادئ والقيم الاممية النبيلة الداعية لاحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتحقيق العدالة واحترام حق تقرير المصير. 

كما أشاد بدوره المشهود فى دعم السلم والأمن الدوليين ومواقفه الأخلاقية الملهمة التى يدافع عنها بإخلاص وقناعة كاملة سيشهد لها التاريخ.

مواد متعلقة

وزارة الخارجية تبرز دور مصر الرائد في منظومة الأمم المتحدة

وزيرا خارجية مصر والسعودية يبحثان جهود وقف العدوان الإسرائيلي في المنطقة

وزارة الخارجية تتابع ملابسات حادث اطلاق النار في المكسيك الذى اسفر عن مصرع مواطنين مصريين

وزير الخارجية يُكرم الوزير السابق سامح شكري

وزير الخارجية لرئيس الحكومة اللبنانية: الرئيس السيسي وجه بكل الدعم المناسب لإغاثة الشعب الشقيق

جورج عازر يقدم أوراق اعتماده سفيراً لمصر لدى توفالو

وزير الصحة الروماني يشيد بتجربة مصر في تطوير صناعة الأدوية

المعهد الدبلوماسي ينظم فعالية موسعة مع سفراء الدول الأعضاء في رابطة الآسيان
الجريدة الورقية