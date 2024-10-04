ضبط 13 قطعة سلاح نارى خلال حملة مكبرة بسوهاج

كثف قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج حملاته الأمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

وأسفرت الحملات عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية: ضبط 13 قطعة سلاح نارى .. عبارة عن (2 بندقية آلية –

3 بنادق خرطوش –8 فرد محلى– عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (13 متهم " لعدد 6 منهم معلومات جنائية").

كما تم ضبط عدد (5) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (3,710 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 2,290 كيلو جرام لمخدر الشابو - كمية من مخدر الأفيون) بحوزة (5 متهمين "لـ 2 منهم معلومات جنائية").

جرى تنفيذ عدد (496) حكم قضائى متنوع، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

وفي سياق منفصل تعرض موظف للسرقة على يد شخصين بأكتوبر خلال توجهه لقضاء سهرة حمراء مع إحدى الفتيات، وتم تحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر، بالقبض على شخصين سرقا موظف بشركة بترول بالإكراه أثناء ذهابه لقضاء ليلة حمراء مع إحدى الفتيات.

وكشفت التحريات، أن المجني عليه موظف بشركة بترول تعرف على إحدى الفتيات 25 سنة، واتفق معها على إقامة علاقة غير شرعية وأثناء ذهابه لها فوجئ بوجود عاطل وسائق سرقا منه هاتف و2000 جنيه بالإكراه، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.

أوهمهم بتوفير فرص عمل.. القبض على نصاب في الإسكندرية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من أحد الأشخاص وسيدة، بتضررهما من أحد الأشخاص "له معلومات جنائية "- مقيم بدائرة قسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية، لقيامه بالنصب والاحتيال عليهما والاستيلاء على أموالهما بزعم قدرته على توفير فرصة عمل لهما بإحدى الجهات الحكومية على خلاف الحقيقة.

بإجراء التحريات، تبين صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، تم استهدافه وأمكن ضبطه، وعثر بحوزته على "هاتف محمول - علبتين لخطوط الهواتف المحمولة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة".

وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.