باحث: بايدن أرسل آلاف الجنود الإضافيين للشرق الأوسط للدفاع عن الاحتلال

قال باسم أبو سمية، الكاتب والباحث السياسي، إن الحروب التي تقوم بها دولة الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان واليمين وطهران ستتحول إلى حرب إقليمية، لافتا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تمد إسرائيل بما تحتاجه من دعم.

الرئيس الأمريكي جو بايدن

وأضاف «أبو سمية»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن طهران أشارت إلى أنها لم تقف مكتوفة الأيدي، خاصة بعد تعرض حلفاؤها إلى القصف بشكل دوري»، لافتا إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أرسل آلاف الجنود الإضافيين إلى منطقة الشرق الأوسط للدفاع عن إسرائيل، فضلا عن مدها بالمساعدات التي تحتاجها.

دولة الاحتلال

وتابع: «دولة الاحتلال لا تظهر أي أشارة بأن التهديد الصاروخي الإيراني الأخير يردعها في ضرب حزب الله، ولكنها تعتقد أنها بعيدة كل البعد عن استعادة الأمن الذي فقدته خلال سنوات طويلة»، لافتا إلى أن الهدف النهائي للتوصل إلى حل هو نزع سلاح حزب الله، فضلا عن إجباره عن الانسحاب من الجنوب اللبناني، لكن هذا الأمر يبقى مسألة صعبة للغاية، إذ لا يمكن لإسرائيل إنجازها في هذا الوقت، لأن حزب الله لا يزال يمتلك ترسانة كبيرة وعشرات آلاف المقاتلين.

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