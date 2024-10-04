عاجل
سر ظهور سلاح الخامنئي في مراسم تأبين حسن نصر الله حدث أمني في الشمال.. وطائرات الاحتلال تنتشل الجنود من لبنان
الجمعة 04 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ميديا

باحث: بايدن أرسل آلاف الجنود الإضافيين للشرق الأوسط للدفاع عن الاحتلال

بايدن
بايدن

قال باسم أبو سمية، الكاتب والباحث السياسي، إن الحروب التي تقوم بها دولة الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان واليمين وطهران ستتحول إلى حرب إقليمية، لافتا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تمد إسرائيل بما تحتاجه من دعم.

txt

حزب الله يقصف تجمعات لجنود الاحتلال في كريات شمونة بصلية صاروخية

txt

الاحتلال: دمرنا نفق عابر للحدود اللبنانية السورية استخدم لنقل الأسلحة لحزب الله

الرئيس الأمريكي جو بايدن

وأضاف «أبو سمية»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن طهران أشارت إلى أنها لم تقف مكتوفة الأيدي، خاصة بعد تعرض حلفاؤها إلى القصف بشكل دوري»، لافتا إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أرسل آلاف الجنود الإضافيين إلى منطقة الشرق الأوسط للدفاع عن إسرائيل، فضلا عن مدها بالمساعدات التي تحتاجها.

دولة الاحتلال

وتابع: «دولة الاحتلال لا تظهر أي أشارة بأن التهديد الصاروخي الإيراني الأخير يردعها في ضرب حزب الله، ولكنها تعتقد أنها بعيدة كل البعد عن استعادة الأمن الذي فقدته خلال سنوات طويلة»، لافتا إلى أن الهدف النهائي للتوصل إلى حل هو نزع سلاح حزب الله، فضلا عن إجباره عن الانسحاب  من الجنوب اللبناني، لكن هذا الأمر يبقى مسألة صعبة للغاية، إذ لا يمكن لإسرائيل إنجازها في هذا الوقت، لأن حزب الله لا يزال يمتلك ترسانة  كبيرة وعشرات آلاف المقاتلين.
|

الجريدة الورقية