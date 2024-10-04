الاحتلال: دمرنا نفق عابر للحدود اللبنانية السورية استخدم لنقل الأسلحة لحزب الله

نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلية غارة جوية أمس الخميس، على نفق أرضي عابر للحدود اللبنانية السورية، بطول حوالي 3,5 كم، مشيرا إلى أن حزب الله استخدمه لنقل الكثير من الوسائل القتالية ولتخزينها تحت الأرض.

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيانه: أنه بتوجيه استخباري دقيق من هيئة الاستخبارات العسكرية أغارت أمس (الخميس) مقاتلات سلاح الجو على كان نفق تحت إشراف الوحدة 4400 التي تتولى المسؤولية عن نقل الوسائل القتالية من إيران وفروعها المختلفة إلى حزب الله في لبنان.

تدمير مبان عسكرية ومخازن أسلحة

وأشار جيش الاحتلال، إلى أنه في إطار هذه الغارة تم تدمير مبان عسكرية ومخازن أسلحة ومنشآت أخرى، كما تم الهجوم على بنية تحتية في معبر المصنع الحدودي بين سوريا ولبنان كانت تستخدم لنقل الوسائل القتالية إلى حزب الله.

ولفت إلى أنه، تم تصفية قائد الوحدة 4400 المخرب محمد جعفر قصير الذي تم القضاء عليه في وقت سابق من هذا الأسبوع.