آرني سلوت يعلق على تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول

علق الهولندي آرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي على تجديد عقد محمد صلاح نجم الفريق وقائد منتخب مصر.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري، حيث تسطير حالة من الغموض على مستقبل النجم المصري مع الريدز.

وقال آرني سلوت في تصريحات صحفية اليوم الجمعة: “ محمد صلاح أحرز هدفاً رائعاً أمام بولونيا لكن الأمر يتعلق بالاداء الجماعي للفريق ”.

وتابع: “ بالطبع الجودة التي يتمتع بهخا كلا من محمد صلاح او جرافنبرخ واضحة لكن أنظر للتمريرات التي سبقت تسجيل الهدف ”.

وعن تجديد عقود محمد صلاح والكسندر ارنولد قال سلوت: “ عقود ؟ كنت أتمنى الا تستخدم هذه الكلمة لانني سأكون مملاً، إذا سألتني كل أسبوعين بل كل يومين سأقول نفس الإجابة، يمكنك أن تسالني عن ذلك بعد فترة التوقف الدولية ”.

محمد صلاح يحطم الأرقام القياسية في ليفربول

إنفرد نجمنا المصري محمد صلاح، هداف ليفربول، بالتألق التهديفي والجودة في الأداء، ليقود ناديه الإنجليزي للفوز في الموسم الحالي على كافة الأصعدة والمسابقات المحلية والقارية.

وقاد الفرعون لتخطي عقبة بولونيا الإيطالي العنيد، في إطار الجولة الثانية من مرحلة الدوري ضمن منافسات تشامبيونزليج، أبطال أوروبا، لموسم 2024/2025.

وصنع محمد صلاح الهدف الأول وسجل الثاني ليقود الأحمر للفوز على ضيفه بولونيا بثنائية دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب أنفيلد رود، ليرفع الريدز رصيده إلى 6 نقاط بعدما حقق فوزين في أول مباراتين، ليواصل التألق والصدارة بالعلامة الكاملة.

و بات محمد صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في 5 مباريات متتالية للفريق في البطولة الأوروبية على ملعب أنفيلد، وفقا لشبكة أوبتا العالمية للإحصائيات.

وكان مو صلاح قد سجل من قبل أمام كل من فرق أياكس الهولندي ورينجرز الاسكتلندي ونابولي الإيطالي وريال مدريد الإسباني وأخيراً بولونيا الإيطالي، علماً بان هدفه الأخير هو السادس لمحمد صلاح في شباك بولونيا، بعدما واجهه في 3 مناسبات سابقة، بقميص ذئاب روما الإيطالي.

كما أصبح قائد منتخب الفراعنة، ثالث لاعب يسجل لفريق إنجليزي في 5 مباريات متتالية أو أكثر على أرضه بدوري الأبطال، بعد الفرنسي تييري هنري مع أرسنال (7 مباريات)، والهولندي رود فان نيستلروي مع مانشستر يونايتد (6 مباريات).