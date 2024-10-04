الشباب والرياضة تنظم فعاليات متميزة لزوجات الدارسين بالأكاديمية العسكرية

في إطار تعزيز التعاون الأفريقي وتبادل الثقافات، استضافت وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مجموعة من زوجات الدارسين المشاركين في دورة التعاون الأفريقي التي تنظمها الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية. وقد تم تنظيم مجموعة من الفعاليات المبتكرة بهدف التعريف بأنشطة وبرامج الفتاة والمرأة التي تندرج تحت مظلة وزارة الشباب.

استقبال رسمي وفعاليات متنوعة

انطلقت الفعاليات بحضور وفد مكون من السيدة نجوى صلاح، رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب، ورضا سفينة، مدير عام الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية، ودكتورة أسماء إسماعيل، مدير إدارة برامج الفتاة والمرأة.

وقد استهلت الفعاليات بعرض فيلم وثائقي باللغة الإنجليزية يسلط الضوء على الأنشطة والبرامج التي تقدمها نوادي الفتاة والمرأة، مما أتاح للمشاركات التعرف على الجهود المبذولة لدعم وتمكين النساء والفتيات في مصر.

تجارب شخصية ملهمة

تضمن البرنامج عرضاً لتجربتين ملهمتين من عضوات نوادي الفتاة والمرأة، حيث شاركت كل من رؤى هاني ودينا عبد اللاه في تقديم تجربتهما في الانضمام إلى هذه الأندية، وناقشتا كيف أسهمت البرامج المقدمة في تطوير مهاراتهن الشخصية، إضافة إلى كيفية نقل هذه التجربة للأجيال الجديدة.

كما تم طرح عدة تساؤلات من قبل المشاركات حول الدوافع التي دفعتهن للعمل مع ذوي الهمم، وتقديم الحرف اليدوية كجزء من الأنشطة الرامية لدعم هذه الفئة.

التعاون بين الوزارات

تمت الإشارة إلى أوجه التعاون بين وزارتي الشباب والرياضة والثقافة، حيث تم مناقشة أهمية الاستعانة بمحكمين من وزارة الثقافة لدعم الأنشطة والبرامج الفنية والثقافية التي تنظمها وزارة الشباب.

ورش عمل حيوية

استكملت الفعاليات بجولة داخل ورشة حرفية لتعليم فن الإكسسوارات والخرز، حيث قامت المشاركات بصنع مخرجات من الورشة تم تقديمها كهدايا تذكارية.

وقد زار الوفد أيضاً معرضاً للحرف اليدوية والتراثية، الذي شاركت فيه أندية الفتاة والمرأة من عدة محافظات مثل البحيرة وسوهاج وشمال سيناء. وقد لاقى المعرض إشادة كبيرة من الزائرات نظراً لتنوع المعروضات، التي شملت منتجات يدوية فريدة من نوعها مثل حرق على الجلد، ورسم على الزجاج، وشنط تريكو، وغيرها.

التفاعل مع ذوي الهمم

كما حرصت المشاركات على التقاط صور تذكارية مع الأطفال من ذوي الهمم، مما أضفى جوًا من الفرح والتفاعل خلال الفعاليات، كما تم التعرف على برامج وأنشطة مركز التنمية الشبابية بالجزيرة، حيث عبّر الوفد عن سعادتهم بالمشاركة في هذه الفعاليات الغنية.

لقاء وزير الشباب والرياضة

وفي ختام الجولة، استقبل وزير الشباب والرياضة، دكتور أشرف صبحي، زوجات العسكريين، مرحباً بهن وبأوجه التعاون المثمرة مع القارة الأفريقية في جميع الأنشطة والبرامج.

وقد قام بإهدائهن بعض الهدايا التذكارية من المشغولات اليدوية التي تم إنتاجها داخل الورش الحرفية، مما زاد من فرحة المشاركات وعمّق العلاقات الثقافية بين الدول.

تأتي هذه الفعاليات ضمن رؤية وزارة الشباب والرياضة لتعزيز دور المرأة في المجتمع، وتوفير منصات للتعبير عن الإبداع والمواهب، في إطار دعم رؤية التنمية المستدامة التي تسعى لتحقيقها.