"القومي للمسرح" يحيي ذكرى ميلاد محمد الديب
أحيا المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي، اليوم الجمعة، ذكرى ميلاد الفنان محمد الديب.
ويأتي إحياء ذكراه بهدف إبراز القدوة الفنية للأجيال الحالية والقادمة، وذلك تخليدًا لذكرى ميلاد الفنان محمد الديب، ويعد هو أحد العلامات البارزة في تشكيل ملامح الفن المصري، بما قدمه من أعمال أثرت في وجدان الشعب المصري.
أهم المحطات في حياة الفنان محمد الديب
- ولد في عام 1908.
- عمل في بدايات حياته الفنية مع الفنان نجيب الريحاني في فرقته.
- شارك في السينما منذ منتصف الثلاثينات من خلال عشرات الأدوار المساعدة.
- ومن الأفلام التي شارك بها: "بسلامته عايز يتجوز، الشاطر حسن، الأستاذة فاطمة، حسن ومرقص وكوهين، عفريت سمارة".