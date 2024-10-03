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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

محمد عواد: توقعت التصدي لركلة جزاء يحيى عطية الله

محمد عواد حارس الزمالك
محمد عواد حارس الزمالك

أكد محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك أنه توقع التصدي لركلة جزاء يحيى عطية الله الظهير الأيسر لفريق الأهلي في مباراة السوبر الإفريقي.

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وقال محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق:" شاهدت أكثر من طريقة ركلة جزاء يسددها المغربي يحيى عطية الله وكان هناك توفيق كبير في التصدي لركلة الجزاء بشكل رائع ".

وأضاف:" أتمنى التتويج بأكثر من لقب مع فريق الزمالك في الموسم المقبل وإسعاد جماهير القلعة البيضاء ".

وكان الزمالك قد توج بلقب بطولة كأس السوبر الأفريقي على حساب الأهلي بعد الفوز عليه بركلات الترجيح عقب التعادل الإيجابي بين الفريقين 1-1 في الوقت الأصلي للمباراة.

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