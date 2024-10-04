احتفالية ذكرى انتصارات أكتوبر لمواهب كورال الأطفال بأوبرا دمنهور

في إطار احتفالات وزارة الثقافة المصرية بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد احتفالية يحييها طلاب مركز تنمية مواهب أوبرا دمنهور والإسكندرية تحت الإشراف الفني للدكتورة هدي حسنى وذلك في الثامنة والنصف مساء الأحد ٦ اكتوبر على مسرح أوبرا دمنهور .

يتضمن البرنامج باقة من أجمل الأعمال الـغنائية والموسيقية الوطنية والحماسية فيقدم طلاب فصول كورال أطفال الإسكندرية و دمنهور تدريب وقيادة الدكتور محمد حسني إبراهيم عدة أغنيات منها مصر التي في خاطري ، يا أغلى اسم في الوجود ، أقوى من الزمان ، على باب مصر ، أم البطل ، الباقي هو الشعب ، يمامه بيضا ،يا حبيبتى يا مصر،دولا مين ، بلاد طيبة،اهو ده اللى صار، مصر تتحدث عن نفسها ، فيها حاجه حلوه

غناء بهار نور ،أريام حسام ،لوجين محمد،رهف محمد، كارما الشرقاوي، جنا يحيي وروان محمد بالإضافة إلى صوليست الكلارينيت جاسمين محمد التى تعزف صوره صوره .



أما برنامج فصل ذوي القدرات الخاصة تدريب وقيادة ميرڤت فريد همام فيتضمن أغنيات " تحيا مصر ، حلفونا ، حلوة بلادي السمرا ، يا حبيبتي يا مصر ، هو ده ، دولا مين ودولا مين ، ابن مصر ، مصر يا أول نور في الدنيا ، مصر هي أمي ، راحه فين يا عروسة ،مصر التى فى خاطرى، احلى بلد، عظيمة يامصر، وأنت ماشي فى مصر سلم ، سمينا وعدينا " غناء هند أنور ، جنة يوسف ، چاسمين ، رقية أحمد ، معز علي ، بسمة محمد ، آمنة محمد ، أحمد الفوال ، أحمد كُريم ، عمرو أحمد ، مريم، سالى ، مريم طارق، رضا عبد الهادى، محمد عبد الغنى، أحمد ناجى وهبه ربيع إلى جانب صوليست القانون دينا جمال التى تعزف أحلف بسماها .





الجدير بالذكر أن مركز تنمية المواهب تأسس بهدف الارتقاء بالذوق الفني وتبنى الموهوبين فى مختلف مجالات الفنون ويضم أقساما لتعليم البيانو، الباليه، الغناء العربى، الفيولينة، العود،الجيتار ، كورال الاطفال، فصول الرسم ،الايقاع ، وغيرها إلى جانب فصول لذوى القدرات الخاصة واعتاد إقامة حفلات للدارسين فى نهاية كل دورة دراسية وذلك تشجيعاً لهم على التميز وتقديرًا لجهدهم خلال الفصل الدراسي.