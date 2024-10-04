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الجمعة 04 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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باحث سياسي: الاحتلال يستخدم قنابل يمكنها الوصول للملاجئ

قنابل - أرشيفية
قنابل - أرشيفية

قال الدكتور مكرم رباح، أكاديمي وباحث سياسي، إن الضربة الأخيرة التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي على لبنان الليلة الماضية تعتبر من أعنف الضربات لاسيما وأن الشعب اللبناني لا يزال يذكر الضربة التي اغتال بها الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

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اغتيال جيش الاحتلال الإسرائيلي لحسن نصر

وأضاف «رباح» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن اغتيال جيش الاحتلال الإسرائيلي  لحسن نصر الله  يشير إلى أن هناك عمليات اغتيال كبيرة، كون جيش الاحتلال استعمل القنابل التي يطلق عليها «البنك البستر» مما يشير بأنها قادرة على اختراق الطبقات الخارجية والوصول إلى تحصينات وملاجئ.

وأوضح أن الصورايخ التي أطلقتها قوات الاحتلال الإسرائيلي لاغتيال حسن نصر الله كانت لها صدى صوت كبير سمعت به بعض المناطق البعيدة، موضحًا أن رد إسرائيل غير مرتبط بما قامت به إيران من هجمات وضربات على تل أبيب.

قوات الاحتلال الإسرائيلي

وتابع: «قوات الاحتلال الإسرائيلي تتبع سياسية الاغتيالات، كون أنها تقوم باغتيال القائد ثم بعد أيام تغتال من يتولى منصبه، لافتًا إلى أن إسرائيل اغتالت صهر حسن نصر الله فور وصوله لاستلام الحزب».

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