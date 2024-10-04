طقس الجمعة.. حار نهارا والعظمى 32 درجة بالفيوم

تشهد محافظة الفيوم اليوم الجمعة الموافق 4 أكتوبر، طقس خريفي وإستمرار الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة، مع نشاط الرياح الخفيفة على كافة أنحاء المحافظة.

ويسود المحافظة طقس معتدل ليلا بعد الانخفاض الطفيف في نسبة الرطوبة، وتشهد ساعات الليل إستمرار نشاط الرياح الباردة حتى الصباح الباكر.

طقس الفيوم معتدل ليلا والصغرى 20 درجة

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن درجات الحرارة اليوم الجمعة على محافظة الفيوم تبلغ 32 درجة للعظمي نهارا، بينما تبلغ الصغرى 20 درجة.

وأشار البيان الصادر من الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن الأجواء سوف تشهد اليوم الجمعة إستمرار نشاط الرياح الخفيفة على فترات متقطعة، باستثناء بعض الأوقات التي تشهد نشاط الرياح بسرعة تبلغ نحو 30 كيلو متر في الساعة، مع الشبورة الخفيفة على الطرق الزراعية القريبة من المسطحات المائية، بينما تتراوح نسبة الرطوبة بين 20%، 60% وذلك تزامنا مع سطوع الشمس طوال ساعات النهار، ويمثل هذا الطقس أجواء مناسبة نهارا لممارسة الرياضات المائية التي اعتاد الزائرين على ممارستها بشواطيء بحيرة قارون ووادي الريان والبحيرة المسحورة، وسط سطوع الشمس وتشمل الألعاب البحرية وركوب الخيول والجمال والأنشطة الشاطئية.

وأفاد خبراء الطقس أن درجات الحرارة تشهد إنخفاضا طفيفا في درجات الحرارة والرطوبة خلال هذه الفترة، مع إستمرار نشاط الرياح الخفيفة على كافة أنحاء المحافظة، بينما تبقى درجات الحرارة مائلة للحرارة ليلا ومعتدلة خلال ساعات الصباح الباكر مع إستمرار نشاط الرياح الخفيفة وبقاء الطقس حار رطب نهارا مائل للحرارة ليلا مع إنخفاض طفيف في نسبة الرطوبة، واستمرار نشاط الرياح الخفيفة في المناطق الصحراوية والمكشوفة، ويساعد نشاط الرياح على تلطيف الأجواء والإحساس بانخفاض طفيف في درجات الحرارة خلال الساعات الأخيرة من الليل وفي الصباح الباكر، بالإضافة إلى انخفاض درجات الحرارة ليلا ليصبح الطقس حار رطب نهارا مائل للحرارة ليلا على كافة أنحاء المحافظة، بالإضافة إلى ظهور الشبورة الخفيفة على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية بالمحافظة.

وكانت محافظة الفيوم قد شهدت إنخفاضا طفيفا في درجات الحرارة خلال الأسبوع الماضي مع إستمرار نشاط الرياح، والمتوقع إستمرار نفس الأجواء خلال الفترة المقبلة كما أكد البيان الصادر من الهيئة العامة للأرصاد الجوية.