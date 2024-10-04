الذكاء الإصطناعي يخسر الرهان في دوري أبطال أوروبا

فشلت توقعت تقنيات الذكاء الاصطناعي، في ترتيب الأندية، لمرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2024-2025، وذلك قبل إنطلاق مباريات الجولة الثانية، التي شهدت مفاجآت كبيرة.

وقبل المباريات الأخيرة، كانت توقعات السوبر كمبيوتر ترشح بايرن ميونخ لتصدر الترتيب النهائي لمرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا برصيد 24 نقطة، أي بالعلامة الكاملة، بفارق أهداف +20، وهو ما لن يحدث عمليا بعد تلقي البافاري أول خسارة.

وحل مانشستر سيتي الإنجليزي في المركز الثاني برصيد 22 نقطة بـ7 انتصارات وتعادل، وفارق أهداف +13، بينما جاء بروسيا دورتموند في المركز الثالث برصيد 20 نقطة من 6 انتصارات وتعادلين.

وتساوى أرسنال الإنجليزي مع أتالانتا الإيطالي في رصيد 19 نقطة في المركزين الرابع والخامس توالياً، حيث تفوق أرسنال بفارق الأهداف بـ12 هدفا مقابل 8 للطليان.

مفاجآت بالجملة في دوري أبطال أوروبا

وشهدت الجولة، سقوط العملاقين بايرن ميونخ الألماني وريال مدريد الإسباني في فخ الخسارة أمام أستون فيلا الإنجليزي وليل الفرنسي على الترتيب في مفاجأتين مدويتين.

و أدت الهزيمة أمام ليل إلى تلقي حامل اللقب ريال مدريد أول خسارة منذ 36 مباراة متتالية في جميع البطولات، حيث كانت آخر خسارة للملكي، في يناير الماضي، أمام أتلتيكو مدريد بالدوري الإسباني.

وبنفس النتيجة، تلقى بايرن ميونخ الألماني، هزيمة تاريخية أمام أستون فيلا الإنجليزي، الذي احتفل باستضافة أول مباراة له، في البطولة الأبرز للأندية الأوروبية، بعد غياب 41 عاما.

وقد أنهت الخسارة أمام أستون فيلا، سلسلة 41 مباراة بلا خسارة في مرحلة المجموعات للعملاق البافاري، في جميع البطولات الأوروبية.

كما انهار فريق أتلتيكو مدريد الإسباني بخسارة ثقيلة أمام مضيفه بنفيكا بنتيجة (0-4)، ليرفع العملاق البرتغالي رصيده إلى 6 نقاط محققا العلامة الكاملة ويحتل المركز الثالث، فيما تجمد رصيد أتلتيكو عند 3 نقاط في المرتبة 23 بجدول الترتيب لمرحلة المجموعان في دوري أبطال أوروبا