دوري أبطال أوروبا: سقوط تاريخي للكبار في الجولة الثانية

سقوط كبار أوروبا العجوز، كان شعار مباريات الجولة الثانية من مرحلة الدوري، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا 2024-2025، وسط كتابة تاريخ جديد وأرقام قياسية مميزة، لهدف الموسم المثير.

واختتمت الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا بتعثر الأندية الكبيرة، على رأسها ريال مدريد الإسباني حامل اللقب والبطل التاريخي للمسابقة، كذلك خسر مواطنه أتلتيكو مدريد، وعملاق البوندسليجا بايرن ميونخ، بينما نجا من الكبار، ليفربول الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي.

وشهدت الجولة، سقوط العملاقين بايرن ميونخ الألماني وريال مدريد الإسباني في فخ الخسارة أمام أستون فيلا الإنجليزي وليل الفرنسي على الترتيب في مفاجأتين مدويتين.

و أدت الهزيمة أمام ليل إلى تلقي حامل اللقب ريال مدريد أول خسارة منذ 36 مباراة متتالية في جميع البطولات، حيث كانت آخر خسارة للملكي، في يناير الماضي، أمام أتلتيكو مدريد بالدوري الإسباني.

وبنفس النتيجة، تلقى بايرن ميونخ الألماني، هزيمة تاريخية أمام أستون فيلا الإنجليزي، الذي احتفل باستضافة أول مباراة له، في البطولة الأبرز للأندية الأوروبية، بعد غياب 41 عاما.

وقد أنهت الخسارة أمام أستون فيلا، سلسلة 41 مباراة بلا خسارة في مرحلة المجموعات للعملاق البافاري، في جميع البطولات الأوروبية.

إنهيار أتلتيكو مدريد

كما انهار فريق أتلتيكو مدريد الإسباني بخسارة ثقيلة أمام مضيفه بنفيكا بنتيجة (0-4)، ليرفع العملاق البرتغالي رصيده إلى 6 نقاط محققا العلامة الكاملة ويحتل المركز الثالث، فيما تجمد رصيد أتلتيكو عند 3 نقاط في المرتبة 23 بجدول الترتيب.

وباتت هذه هي المرة الأولى التي تتلقى فيها 3 فرق إسبانية الهزيمة في يوم واحد بدوري أبطال أوروبا، بعد خسارة الريال وكذلك جيرونا أمام فينورد الهولندي، وأتلتيكو مدريد امام بنفيكا البرتغالي برباعية نظيفة.