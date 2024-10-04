طقس حار نهارًا مع استمرار في انخفاض درجات الحرارة اليوم

حالة الطقس ودرجات الحرارة.. يسود اليوم الجمعة الموافق 4 أكتوبر، طقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء، معتدل في الصباح الباكر وفترة الليل، كما أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار انخفاض في درجات الحرارة، مع تكون شبورة مائية خففية صباحًا وذلك على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد مما يساعد على تلطيف الأجواء نهارًا.

درجات الحرارة اليوم 4-10-2024

ونرصد درجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة في عدد من المدن والمحافظات اليوم..

درجة الحرارة في القاهرة .. 21 30

درجة الحرارة في الإسكندرية .. 20 29

درجة الحرارة في كفر الشيخ .. 21 28

درجة الحرارة في المنصورة .. 22 30

درجة الحرارة في الزقازيق .. 22 30

درجة الحرارة في شبين الكوم .. 21 29

درجة الحرارة في طنطا .. 21 29

درجة الحرارة في دمياط .. 22 29

درجة الحرارة في بورسعيد .. 22 28

درجة الحرارة في الاسماعيلية .. 20 31

درجاتالحرارة فى السويس .. 21 30

درجة الحرارة في العريش .. 21 28

درجة الحرارة في رفح .. 20 27

درجة الحرارة في رأس سدر .. 23 32

درجة الحرارة في نخل .. 14 30

درجة الحرارة في سانت كاترين .. 12 26

درجة الحرارة في الطور .. 22 31

درجة الحرارة في طابا .. 23 30

درجة الحرارة في شرم الشيخ .. 25 34

درجة الحرارة في العلمين .. 19 28

درجة الحرارة في مطروح .. 19 27

درجة الحرارة في السلوم .. 19 28

درجة الحرارة في سيوة .. 18 32

درجة الحرارة في الغردقة .. 23 34

درجة الحرارة في مرسى علم .. 25 34

درجة الحرارة في الفيوم .. 20 32

درجة الحرارة في بنى سويف .. 20 32

درجة الحرارة في المنيا .. 20 32

درجة الحرارة في أسيوط .. 19 33

درجة الحرارة في سوهاج .. 22 34

درجة الحرارة في قنا .. 23 36

درجة الحرارة في الأقصر .. 21 37

درجة الحرارة في أسوان .. 23 38

درجة الحرارة في الوادى الجديد .. 21 36

درجة الحرارة في أبو سمبل .. 24 38

درجة الحرارة في شلاتين .. 26 34

درجة الحرارة في حلايب .. 25 33

درجة الحرارة في أبو رماد .. 24 33

درجة الحرارة في رأس حدربة .. 25 33.