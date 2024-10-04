اتحاد جدة يكشف موعد عودة كانتي وموقفه من منتخب فرنسا

كشف لوران بلان مدرب نادي اتحاد جدة موعد عودة نجولو كانتي نجم وسط الفريق بعد غيابه عن مباراة الأخدود في الدوري السعودي.

وغاب كانتي عن مباراة اتحاد جدة والأخدود التي فاز بها فريقه بثلاثية مقابل هدف في الدوري السعودي ليواصل نمور جدة التألق وتقاسم الصدارة مع الهلال.

وقال لوران بلان في تصريحات عقب المباراة:" الاتحاد افتقد في مباراة اليوم نغولو كانتي، فهو لاعب استثنائي بكل تأكيد ولم يكن جاهز للمشاركة في المباراة، حسبما وضح التقرير الطبي، أبلغنا المنتخب الفرنسي بإصابته، فهو يحتاج إلى الراحة خلال الفترة المقبلة، وقد يعود بعد فترة التوقف".

واستكمل:" الاتحاد قادر على المنافسة على كل البطولات، فلدينا إيمان كبير بكل اللاعبين، وثقة أيضا، الفريق يضم لاعبين وأسماء على مستوي كيبرة، وتحتاج للانسجام بشكل أكبر من أجل الوصول إلى أفضل شكل".

وواصل:" نحتاج إلى إعداد لاعبينا الجدد مثل ماريو ميتاي، فهم لايزلون يحتاجون إلى الوقت من أجل الانسجام مع الفريق".

وقال لوران بلان في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة:" مباراة اليوم أمام الأخدود كانت صعبة، الاتحاد لم يخوض المباراة بشكل جيد، والدليل على هذا الأمر، أن الفريق احتاج هدفين من أجل تحقيق الانتصار في اللقاء".

وتابع:" الأخدود فريق قوي للغاية على أرضه، وقدم مباراة قوية، مشيراً إلى أن الفريق استطاع الانتصار وحقق النقاط الثلاث، ولا زال يحتاج للتحسن فنيا خلال الفترة المقبلة بشكل أفضل، واجه الفريق عدد من الصعوبات، وسنعمل على حلها خلال الفترة القادمة".