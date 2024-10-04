حيل فعّالة لتجنب الدموع عند تقطيع البصل

البصل مكونًا أساسيًا في العديد من الأطباق، إلا أن تقطيعه قد يكون من أكثر المهام إزعاجًا في المطبخ، حيث يتسبب في تساقط الدموع نتيجة للمواد الكيميائية التي يطلقها. هذه المشكلة تواجه الكثيرين، مما يدفعهم للبحث عن حلول وحيل تقلل من هذا التأثير المزعج.، وفيما يلي نستعرض لك بعض الحيل البسيطة والفعّالة التي يمكن اتباعها لتجنب الدموع أثناء تقطيع البصل، والاستمتاع بإعداد وجباتك المفضلة دون أي معاناة.





حيل لتوقف الدموع عند تقطيع البصل

1. تبريد البصل قبل التقطيع:

- ضعي البصل في الثلاجة لمدة 15-30 دقيقة قبل تقطيعه. هذه الحيلة تساعد في تقليل كمية الغاز الذي يسبب الدموع عند خروجه.





2. استخدام سكين حاد:

- استخدام سكين حاد يقلل من كمية الخلايا التي يتم تدميرها أثناء التقطيع، وبالتالي يقلل من انبعاث الغاز المسبب للدموع.





3. تقطيع البصل تحت الماء:

- يمكنك تقطيع البصل بالقرب من حوض مملوء بالماء أو تحت الماء الجاري. الماء يساعد على امتصاص الغازات قبل وصولها إلى عينيك.





4. استخدام المروحة:

- تشغيل مروحة بالقرب منك أثناء تقطيع البصل يساعد على إبعاد الغازات عن وجهك بسرعة، مما يقلل من احتمالية تحسس العينين.





5. مضغ العلكة:

- قد يبدو الأمر غريبًا، لكن مضغ العلكة أثناء تقطيع البصل يساعد في تنظيم تنفسك وإبعاد الغازات عن العينين، مما يقلل من الدموع.





6. ارتداء نظارات واقية:

- يمكن ارتداء نظارات واقية أثناء تقطيع البصل، حيث تمنع هذه الحيلة وصول الغازات المهيجة إلى العينين.





7. تجنب قطع الجذر:

- يحتوي الجزء السفلي من البصل (الجذر) على أعلى تركيز من المركبات التي تسبب الدموع. حاول تجنب قطعه في البداية لتقليل كمية الغاز المتطاير.

تلك الحيل البسيطة يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا في تجنب الدموع أثناء تقطيع البصل. باتباع واحدة أو أكثر منها، يمكنك الاستمتاع بتجهيز طعامك دون أي إزعاج.