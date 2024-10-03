نجاة عروسين فى حادث  أثناء توجههما إلى قاعة الأفراح بالفيوم

نجا عروسين بالفيوم، من حادثة كادت أن تنهي بحياتهم أثناء توجههم إلى قاعة الزفاف ، وذلك بعد أن سقطت السيارة التي كانوا يستقلونها فى ترعةةبطريق بحيرة قارون السياحي نطاق مركز سنورس، وتمكن المعازيم من إنقاذ العروسين، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وكان مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة إبشواي بورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة، بتلقيها بلاغاً بسقوط سيارة بإحدى الترع بطريق بحيرة قارون السياحى دائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتبين انه أثناء استقلال عروسين لسيارة ملاكي وبسبب السرعة الزائدة فقد السائق السيطرة على السيارة فانقلبت في الترعة واستطاع المعازيم من إنقاذ العروسين والسائق بعد إصابتهم بإصابات خفيفه وتم إسعافهم بموقع الحادث.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

حادث اخر

وفى حادث سابق اليوم شهد طريق القاهره اسيوط الصحراوي الغربي باتجاه الفيوم، حادث انقلاب سيارة ميكروباص محمله بالركاب ، مما أسفر عن إصابة 9أشخاص، تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم ، وتحرر محضر بالواقعة . وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق

تلقي مدير أمن الفيوم إخطارا من مأمور مركز شرطة طاميه يفيد بورود اشارة من غرفة عمليات شرطه النجدة بتلقيها بلاغ بانقلاب سيارة ميكروباص، علي طريق القاهره اسيوط الصحراوي الغربي عند مدخل قرية منشاة الجمال بدائرة المركز ، ووجود مصابين ، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث ، وتبين انقلاب سيارة ميكروباص بسبب السرعه الزائده واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانها السيطره على السيارة فانقلاب في نهر الطريق وتسبب في اصابه 9 أشخاص ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم

وتم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بندب المهندس الفنى لبيان اسباب الحادث وتولت التحقيق.