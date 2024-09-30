عاجل.. نقل اللاعب محمود كهربا إلى المستشفى

تعرض محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، إلى وعكة صحية خلال الساعات الماضية أدت إلى نقله إلى إحدى المستشفيات لإجراء فحوصات طبية لتقييم حالته الصحية.

وقال سيف زاهر عبر قناة أون تايم سبورت، بأنه تم نقل محمود عبدالمنعم كهربا، إلى المستشفى، بسبب معاناته من هبوط وشعور بالتعب، لإجراء فحوصات طبية عاجلة له

يذكر أن كهربا لم يشارك في مباراة الأهلي التي خسر فيها من غريمه التقليدي نادي الزمالك.

وخسر النادي الأهلي لقب السوبر الإفريقي أمام الزمالك بنتيجة 4-3 بركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة على ملعب "الممكلة أرينا".

