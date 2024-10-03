حارس يد الأهلي بعد برونزية المونديال : الأحمر لا يعرف المستحيل

أهدى محمد إبراهيم، حارس مرمى الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي الفوز بالميدالية البرونزية في بطولة العالم للأندية لجماهير الأهلي، قائلًا ‏إن الجماهير هي التي علمتنا دائمًا أنه لا يوجد مستحيل، وأكد أن هذا الإنجاز يُضاف إلى سجل إنجازات الأهلي وكرة اليد المصرية، ‏التي أصبحت مصنفة ولها وضع عالمي كبير في السنوات الأخيرة‎.‎



وأكد إبراهيم أن الأهلي كان يستحق التواجد في المباراة النهائية بعدما قدم أداءً مميزًا للغاية على مدار مباريات البطولة، إلا أن سوء ‏التوفيق حال بينه وبين النهائي، ليخوض مباراة تحديد المركز الثالث بدوافع كبيرة قادته في النهاية لتحقيق ميدالية برونزية تاريخية ‏على حساب واحد من أفضل أندية العالم والأكثر تتويجًا بلقب البطولة، وهو برشلونة الإسباني‎.‎

وشدد إبراهيم على أن لاعبي الأهلي لم يتأثروا تمامًا بخسارة مباراة مرحلة المجموعات أمام برشلونة، نظرًا إلى أن كل مباراة لها ظروفها ‏الخاصة، وأنهم تحدثوا معًا قبل مباراة اليوم وكان لديهم إصرار كبير على تحقيق الفوز، متوجهًا بالشكر لجماهير الأهلي العظيمة ‏على مساندتهم الكبيرة للاعبين‎.‎

وأهدى حارس مرمى الأهلي برونزية بطولة العالم لجماهير الأهلي ومجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وإدارة ‏النشاط الرياضي، وكذلك جميع أفراد أسرته وأصدقائه، مؤكدًا أنهم جميعًا لهم فضل كبير في تحقيق هذا الإنجاز.‏