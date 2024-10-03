أعلى طريق كلابشة السيالة.. إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم سيارتين

شهد طريق "كلابشة السيالة" في مركز نصر النوبة بمحافظة أسوان، حادث تصادم سيارتين، أسفر عن إصابة 10 أشخاص، معظمهم من طالبات بكدمات وجروح متفرقة في الجسم وتم نقل المصابين للمستشفى.



بداية الواقعة عندما تلقى مرفق إسعاف أسوان، إخطاراً بالحادث الذى وقع على طريق "كلابشة السيالة" بالقرب من سوق السبت، بتصادم سيارتين أحدهما ميكروباص أجرة والأخرى ملاكى.



وأسفر الحادث عن إصابة كلًا من:

سارة صبحى إسكندر

خديجة محمد فرج

إسراء جابر محمد

فرحة أحمد محمد

دينا عبد الله محمد

أسماء أحمد عبد الفتاح

ندى عبد الحافظ عبد الراضى

طالبات، وتم نقلهن إلى مستشفى كوم أمبو المركزى.

كما أصيب كلا من:

عطالله عوض الله عطالله، 39 سنة

وليد حسين مصطفى، 54 سنة

وليد عوض محمود، 55 سنة"

وتم نقلهم إلى مستشفى كوم أمبو المركزى أيضاً لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.



