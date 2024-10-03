في حالة تحلل.. أمن قنا يكشف تفاصيل العثور على جثة سيدة ستينية

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا تفاصيل العثور على جثة سيدة داخل منزلها فى قرية كوم بلال التابعة لمركز نقادة جنوب محافظة قنا وأوضحت التحريات الأولية بأن الجثة في حالة تحلل وتم نقلها للمشرحة تمهيدا لعرضها على الطب الشرعي لكشف تداعيات الوفاة.



بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بقنا إخطارا من غرفة العمليات يفيد العثور على جثة سيدة في الستينيات من عمرها، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات الواقعة، وأوضحت التحريات الأولية أن الجثة كانت فى حالة تحلل.



تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى ومعرفة سبب الوفاة.