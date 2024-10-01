تحقيقات موسعة حول تداول منشور يفيد بسرقة محول كهرباء بإحدى قرى قنا

تجري النيابة العامة في قنا تحقيقات موسعة حول تداول منشور يفيد بسرقة محول كهرباء في إحدى قرى قنا.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، كما باشرت التحقيق مع المسؤول عن نشر الواقعة.

ورصدت أجهزة الأمن، منشورًا عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يتحدث عن سرقة محول الكهرباء والأسلاك في مدخل إحدى القرى التابعة لمركز شرطة قوص في قنا.

وبعد التحقيق، تبين أن المعلومات المتداولة غير صحيحة تمامًا، حيث لم يتم تسجيل أي بلاغات أو محاضر تتعلق بهذا الأمر، كما أن المحول الكهربائي المذكور في المنشور غير مستخدم، وتتم تغذية القرية من خلال برج آخر، ولا توجد أي أعطال في هذا السياق، وعند مواجهة الشخص الذي نشر الإدعاء الكاذب، اعترف بذلك.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده، وتولت النيابة العامة التحقيق في القضية.