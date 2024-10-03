بطل استرداد الكرامة والأرض.. السيسي يوجه رسالة لروح الرئيس السادات (فيديو)

وجه الرئيس السيسي، التحية إلى الرئيس الراحل محمد أنور السادات بطل حرب أكتوبر في ذكرى الانتصار المجيد، قائلا: "نتوجه بتحية احترام وتقدير متجددة إلى روح البطل الشهيد محمد أنور السادات".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب الأكاديمية العسكرية المصرية،: "الرئيس محمد أنور السادات بطل استرداد الكرامة والأرض بالحرب والسلام والشجاعة والرؤية الاستراتيجية".

ما وهبت حياتك من أجله لن يضيع هدرا أو هباءً

وتابع: "نقول لروحه اليوم إن ما وهبت حياتك من أجله لن يضيع هدرا أو هباءً بل وضع الأساس الراسخ الذي نبي عليه ليبقى الوطن شامخا والشعب آمنا يحيا مرفوع الرأس على أرضه لا ينقص منها شبرا ولن ينقص بإذن الله وهذا وعدنا وعهدنا لشعبنا العظيم".

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى عرض الفيلم التسجيلي "الجمهورية الجديدة"، خلال فعاليات حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية 2024، بحضور الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

كمت شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان افتتاح المقر الجديد للأكاديمية العسكرية فى العاصمة الإدارية، اليوم، بالتزامن مع تخريج الدفعات الجديدة.

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من طلبة الكليات العسكرية بالأكاديمية العسكرية المصرية بالقيادة الاستراتيجية.



عزف السلام الوطني لكل من جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة في بداية احتفالية تخريج دفعة جديدة من طلاب الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية.