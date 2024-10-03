السيسي: السلام العادل الحل الوحيد لضمان التعايش بالمنطقة والعنف سيدفعنا لحافة الهاوية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الاحتفال بذكرى انتصار أكتوبر المجيد يأتي هذا العام في ظرف بالغ الدقة، في تاريخ منطقتنا التي تموج بأحداث دامية متصاعدة تعصف بمقدرات شعوبها وتهدد أمن وسلامة بلدانها.



وأضاف السيسي خلال حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية 2024، هذا التصعيد في المنطقة يأتي في ظل ترقب على المستوى الدولي يذكرنا بما حققه المصريون بالتماسك وتحمل الصعاب من أجل بناء القوات المسلحة للحفاظ على سلامة هذا الوطن الغالي وتبديد أي أوهام لدى أي طرف.

إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة السبيل الوحيد لبناء الأمن والسلام والاستقرار

وتابع السيسي: "هذه اللحظة الفارقة التي تمر بها منطقتنا تدعونا للتأكيد مجددا أن السلام العادل هو الحل الوحيد لضمان التعايش الآمن والمستدام بين شعوب المنطقة وأن التصعيد والعنف والدمار يؤدون إلى دفع المنطقة إلى حافة الهاوية وزيادة المخاطر إقليميا ودوليا بما لا يحقق مصالح أي شعب يرغب في السلام والأمن والتنمية.

وأردف: “ومن هذا المنطلق فإن مصر تؤكد موقفها الثابت بضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كسبيل وحيد لبناء الأمن والسلام والاستقرار للجميع”

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى عرض الفيلم التسجيلي "الجمهورية الجديدة"، خلال فعاليات حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية 2024، بحضور الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان افتتاح المقر الجديد للأكاديمية العسكرية فى العاصمة الإدارية، اليوم، بالتزامن مع تخريج الدفعات الجديدة.

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من طلبة الكليات العسكرية بالأكاديمية العسكرية المصرية بالقيادة الاستراتيجية.



عزف السلام الوطني لكل من جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة في بداية احتفالية تخريج دفعة جديدة من طلاب الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية.