اليوم.. مجدي شطة أمام الجنايات بتهمة حيازة المخدرات

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة اليوم بمجمع محاكم العباسية، محاكمة مؤدي المهرجانات مجدي شطة وميكانيكي بتهمة حيازة مخدرات وسلاح.

ووجهت النيابة العامة للمتهم الأول" محمد. و" ويعمل ميكانيكي في القضية رقم ١٠٥٥٩ لسنة ٢٠٢٤ جنايات المرج أنه أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً ( الهيروين ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو المبين بالأوراق.

واسندت النيابة العامة للمتهم أنه أحرزا بقصد الاتجار جوهراً مخدرا Indazole carboxamides في غير الأحوال المصرح بها قانوناً علي النحو المبين بالأوراق.

كما تضمنت الاتهامات الموجه له بأمر الإحالة أنه أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششحن على النحو المبين بالأوراق، و احرز ذخائر ( طلقة ) مما تستعمل على السلاح الناري أنف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازتها أو إحرازها.

وأحرز بقصد التعاطي جوهرا مخدرا " حشيش " كما أحرز بقصد التعاطي جوهرا مخدرا بنزودیازبین " و أحرز بقصد التعاطي أيضاجوهرا مخدرا "بربجابالين" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو المبين.

وأسندت النيابة العامة للمتهم الثاني " مجدي مختار" الشهير بمجدي شطة، أنه أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً Indazole carboxamides في غير الأحوال المصرح بها قانوناً علي النحو المبين بالأوراق.

وشملت الاتهامات الموجه للمتهم أنه أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ( الامفيتامين في غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو المبين بالأوراق، و أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً "فينيئيل امين".