وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصار اكتوبر

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة" بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصار أكتوبر المجيد.

جاء بها:- يسعدني وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بانتصار أكتوبر المجيد أن نبعث لسيادتكم بأصدق التهاني مقرونة بأطيب الأمنيات بموفور الصحة ودوام التوفيق.



لقد استقر تاريخ السادس من أكتوبر في ضمير الأمة ووجدانها، وصار رمزاً متجدداً لبطولات قواتنا المسلحة الباسلة التي خاضت ومازالت أشرس المعارك لتحرير الوطن ودفع مسيرته نحو التقدم والنماء، وسيظل هذا العبور العظيم مبعثاً للفخر والاعتزاز، ببطولات رجال أعلوا قيم التضحية والعطاء، فكل عام ومصر كنانة الله في أرضه بخير ونماء، وتتجدد مع كل ذكريات أيام المجد الخالدات طاقات العمل والفداء، لتجتاز مصر بقيادتكم الحكيمة كل التحديات والصعوبات وتنطلق للمزيد من التنمية والازدهار.