لهذا السبب.. لا يحب الأطفال شرب الحليب

تساءل باحثون من الولايات المتحدة لماذا الشباب سلبيون جدا تجاه الحليب ولا يتناولونه ووفقا لدراسات الرأي التي أجراها العلماء، فإن 46٪ من المراهقين لا يستهلكون الحليب.

وافترض العلماء أن الأمر كله يتعلق بالذوق، ولكن الاستطلاع سمح بدحض هذا الافتراض واتضح أن معظم الشباب يرون أن هذا المنتج يسبب الحساسية ولاحظ الباحثون أن العديد من الأطفال والمراهقين يرفضون عمدا تناول الحليب، معتقدين أنه يمكن أن يؤثر سلبا على عمل الجهاز الهضمي وحتى يسبب الحساسية.

وفي الوقت نفسه، في الواقع، وفقا للإحصاءات، فإن 5٪ فقط من السكان محصنون حقا ضد اللاكتوز.

ولكن نظرية انتشار هذا المرض تحظى بشعبية كبيرة لدرجة أن الكثير من الناس يرفضون شرب الحليب، معتقدين أن لديهم حساسية، حتى لو لم يفعلوا ذلك في الواقع.

ويدعي العلماء أن النظام الغذائي الخالي من الألبان لن يجعل المراهقين أكثر سعادة. ويمكن أن يكون له أيضا تأثير سلبي على الصحة، حيث يحتوي الحليب على مواد مفيدة ضرورية لصحة الإنسان.

ويلاحظ الأطباء أنه من المهم الخضوع لفحوصات واختبارات حول كيفية تفاعل الجسم مع هذا المنتج قبل التخلي عن أي منتج.

وفي الوقت نفسه، يقول العلماء إن الخوف غير المعقول من الحليب يؤدي إلى حقيقة أن الشباب يصابون بالقلق قبل تناول الطعام والتي يمكن أن تؤدي في النهاية إلى اضطرابات.