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الخميس 03 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

المقاومة العراقية تهاجم الأراضي المحتلة بمسيرة تستخدم لأول مرة

بوابة الوفد الإلكترونية

هاجمت المقاومة الإسلامية في العراق، مساء اليوم الخميس،  هدفاً جنوب الأراضي المحتلة، بواسطة طائرة ذات قدرات متطورة تُستخدَم للمرة الأولى، وسيستمر مجاهدونا باستخدامها في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة.

وقالت المقاومة العراقية في بيانها: استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدونا مساء هذا اليوم الخميس 3-10-2024، هدفاً في جنوب أراضينا المحتلة بواسطة طائرة ذات قدرات متطورة تُستخدَم للمرة الأولى، وسيستمر مجاهدونا باستخدامها في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة.

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