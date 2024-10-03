جامعة الأزهر تشارك في المؤتمر الأول للقيادات الطلابية الرياضية بجامعة قناة السويس

شاركت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، بوفد طلابي(طلاب من أجل مصر) في المؤتمر الأول الذي نظمه الاتحاد الرياضي المصري للجامعات؛ لتفعيل دور القيادات الطلابية، تحت عنوان: "الشباب ومستقبل الرياضة الجامعية" برعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وقالت الدكتورة هبة سعودي، منسق الأنشطة الطلابية بالجامعة: إن المؤتمر أقيم بجامعة قناة السويس وبمشاركة وفود الجامعات والمعاهد الحكومية.

وأشارت إلى أن جامعة الأزهر شاركت في المؤتمر تزامنًا مع انطلاق المبادرة الرئاسية (بداية جديدة لبناء الإنسان) التي أطلقها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتهدف إلى تحقيق البناء المتكامل للإنسان من كل جوانبه: التعليمية، والصحية، والرياضية، والاجتماعية، والثقافية، وبدعم ورعاية من فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة.

وأضاف الأستاذ محمد قاسم، مدير عام رعاية الطلاب، أنه على هامش المؤتمر تم الاحتفال بتدشين مبادرة "100 يوم رياضة" داخل الجامعات المصرية، والتي تهدف إلى تشجيع الطلاب على الانخراط فى الأنشطة الطلابية والرياضية بشكل خاص؛ لتنمية مهاراتهم وصقل خبراتهم في المجال الرياضي لرسم صورة جديدة للرياضة بالجامعات المصرية، وترسيخ مفهوم الثقافة الرياضية وجعلها أسلوب حياة وجزءًا لا يتجزأ من الممارسات اليومية، لافتا إلى أن المؤتمر أكد على أهمية الرياضة كدعامة أساسية لتطوير وتنمية وبناء الإنسان، ولها دور كبير في تعزيز الصحة الجسدية والعقلية وتنمية مهارات القيادة والعمل الجماعي، وذلك في إطار التوجيهات الرئاسية لبناء الإنسان المصري، مع التركيز على إعداد جيل من الشباب يتمتع بالقوة البدنية والعقلية والقدرة على الإبداع والابتكار.

وذكر مدير عام رعاية الطلاب بجامعة الأزهر أن المؤتمر تضمن عددًا من ورش العمل التدريبية حول التسويق الرياضي، والقيادة، والعمل الجماعي، والتفكير الإبداعي، وأيضًا تنظيم ندوة تثقيفية عن الرياضة الجامعية وتغيير المناخ، وأيضًا محاضرة عن المرأة والرياضة في الجامعات المصرية.

جدير بالذكر أن برنامج مؤتمر القيادات الطلابية تضمن تنظيم عدد من المسابقات الرياضية للمشاركين بالمؤتمر، وإجراء مباريات فى ألعاب كرة السلة، الكرة الطائرة، وخماسي كرة القدم، إضافة إلى حفل الفنون الشعبية والألعاب الترويحي وكورال جامعة قناة السويس، ويعد المؤتمر خطوة مهمة لتعزيز قدرات الشباب وتوسيع آفاقهم فى المجال الرياضي، وهو فرصة جيدة لتبادل التجارب والخبرات بين الطلاب.

مثَّل جامعة الأزهر في المؤتمر:

-الطالب ياسين محمد قطب.

-الطالبة آية عصام من فريق طلاب من أجل مصر.