رئيس جامعة الأزهر يتفقد العملية التعليمية للدفعة الأولى لطالبات شعبة القراءات وعلومها

قام الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، بجولة تفقدية للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية في بداية العام الدراسي الجديد (2024 - 2025)، وخلال الجولة قام رئيس الجامعة يتفقد طالبات شعبة القراءات وعلومها (أول دفعة) في كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، وكانت هناك محاضرة للدكتورة اعتماد عبد الصادق، عميدة الكلية سابقًا.

وتحاور رئيس جامعة الأزهر مع بناته طالبات شعبة القراءات وعلوم القرآن حول الجد والاجتهاد في طلب العلم، وحثهن على المشاركة في الأنشطة الطلابية التي تنظمها الإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة الأزهر، كما حثهن على المشاركة في مسابقة القراءة الحرة والتي تقرر تخصيص جائزة مالية قدرها (100 ألف جنيه) للفائز بالمركز الأول بداية من العام المقبل.

وشدد رئيس الجامعة على أهمية حضور نسبة 75℅ من المحاضرات فهذا شرط أساسي لدخول الامتحانات.

وكان رئيس الجامعة قام بجولة تفقدية للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة تابع خلالها طالبات الفرقة الأولى شعبة الشريعة والقانون.

وعلى صعيد آخر، أجرى الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، جولة تفقدية لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، وكان في استقبال الدكتورة فريدة حسن، عميدة الكلية؛ حيث تفقد فضيلته مدرج طالبات الفرقة الأولى شعبة "الشريعة والقانون" مرحبًا بهن في صرح من صروح جامعة الأزهر وهي كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، تلك الكلية الأم التي تخرج من رحمها كليات البنات بجامعة الأزهر.

وحث رئيس الجامعة بناته الطالبات على الجد والاجتهاد في طلب العلم، لافتًا إلى أن طلب العلم يحتاج إلى المثابرة وبذل الجهد، كما حثهن على المشاركة في جميع الأنشطة الطلابية التي تنظمها الإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة الأزهر والتي تتضمن أنشطة عديدة؛ لافتًا إلى أن الإدارة العامة لرعاية الطلاب نظمت مسابقة القراءة الحرة العام الماضي وكانت قيمة جائزة المسابقة ألفين من الجنيهات، وفي هذا العام تم رفع قيمة جائزة المركز الأول إلى 25 ألف جنيه.

رفع قيمة جائزة مسابقة القراءة الحرة العام القادم إلى 100 ألف جنيه

وأعلن رئيس الجامعة عن نيته رفع قيمة الجائزة في العام المقبل لتصل إلى (100) ألف جنيه للفائز بالمركز الأول.



مشيرًا إلى أن الكتب التي تجري حولها المسابقة تهدف إلى غرس القيم المجتمعية من خلال تناول سير الأنبياء والرسل.

وأوضح رئيس الجامعة أن حضور نسبة 75℅ من المحاضرات شرط أساسي لدخول الامتحانات.