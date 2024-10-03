تنفيذ أعمال صيانة وتطوير بمداخل ومخارج مطار القاهرة

قام المهندس أيمن فوزي عرب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والعضو المنتدب التنفيذي بتفقد مداخل مطار القاهرة من اتجاه الطريق الدائري وطريق السويس وطريق لطفية النادي - وذلك للوقوف على أعمال الصيانة والتطوير الجارية الآن لرفع كفاءة الطريق في الاتجاهين وتحسين الهوية البصرية وتوفير العلامات واللافتات الإرشادية المؤدية من وإلى مبانى الركاب، على جانبي ونهر الطريق.

جاء لذك في إطار رؤية وزارة الطيران المدنى على الارتقاء بمستوى الخدمات للمسافرين والمترددين على المطارات المصرية - وفي إطار خطة التطوير الجديدة والشاملة للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية للارتقاء بكافة المرافق.

كما وجه رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية كلا من القطاع الهندسي وقطاع العمليات بشركة ميناء القاهرة الجوي برئاسة المحاسب مجدى اسحق بالعمل على رفع كفاءة بوابات الطرق المؤدية لمطار القاهرة ومنها التصميمات والمجسمات المعبرة عن هوية مطار القاهرة وكل مايخص" اللاند مارك ". وكذا رفع كفاءة المبنى الخدمي ومنطقة البنوك وغيرها من المرافق.