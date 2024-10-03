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الخميس 03 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة  

بوابة الوفد الإلكترونية

أطلقت العديد من الخدمات الإلكترونية التي تهدف إلى تلبية احتياجاتهم ومن أبرز هذه الخدمات، خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة، والتي أصبحت متاحة بشكل إلكتروني بالكامل.


ويأتى ذلك في إطار حرص الدولة على تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المواطنين.

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خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور مجانًا

خطوات الاستعلام عن المخالفات

الدخول على الموقع الإلكتروني للنيابة العامة من خلال هذا الرابط .

الضغط على الاستعلامات.

الدخول على كلمة مخالفات رخص المركبات وتسجيل البيانات.

إدخال رقم لوحة السيارة بشكل صحيح ودقيق.

قد يطلب منك إدخال بعض البيانات الأخرى مثل نوع السيارة أو رقم الشاسية.

عرض نتائج البحث.

بعد الضغط على زر البحث، ستظهر لك قائمة بجميع المخالفات المسجلة على السيارة، إن وجدت.

ستجد في هذه القائمة تفاصيل كل مخالفة، مثل نوع المخالفة، وتاريخ ارتكابها، وقيمة الغرامة.

 

طرق سداد المخالفات

يمكن سداد المخالفات مباشرة عبر الموقع الإلكتروني باستخدام بطاقات الائتمان أو الدفع الإلكتروني.

الدفع في فروع البنوك

يمكن طباعة إيصال بالسداد وتوجه إلى أقرب فرع بنكي لسداد قيمة المخالفات.

 

الدفع في مكاتب البريد

يمكن سداد المخالفات في مكاتب البريد بعد طباعة إيصال بالسداد.

 

خطوات التظلم على المخالفات المرورية

التظلم عبر موقع النيابة العامة:

الدخول على الموقع الرسمي للنيابة العامة.

اختيار خدمة التظلمات أو "تظلمات رخص المركبات".

إدخال رقمك القومي والبيانات المطلوبة الأخرى.

ستظهر لك قائمة بجميع المخالفات المسجلة على مركبتك.

اختر المخالفة التي ترغب في التظلم عليها.

تقديم أسباب التظلم بشرح أسباب تظلمك بشكل واضح وموجز.

إرسال الطلب: قم بإرسال طلب التظلم.

 

التظلم عبر مكاتب نيابات المرور

التوجه إلى أقرب نيابة مرور.

تقديم طلب تظلم كتابي موضحًا فيه أسباب تظلمك.

تقديم المستندات التي تثبت صحة ادعائك.

التظلم عبر مكاتب البريد:

شراء استمارة تظلم من مكتب البريد.

ملء الاستمارة بدقة، مع ذكر أسباب التظلم.

إرسال الاستمارة إلى الجهة المختصة.

 

نصائح هامة عند التظلم:

التأكد من صحة جميع البيانات التي تقوم بإدخالها.

تقديم أي مستندات تدعم ادعائك، مثل صور أو شهادات شهود.

متابعة طلب التظلم بشكل دوري لمعرفة النتيجة.

الالتزام بالمواعيد المحددة لتقديم المستندات أو الحضور للاستماع.

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