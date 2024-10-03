كريم رمزي: الزمالك يقترب من موهبة فاركو.. و30 مليون جنيه تهدد الصفقة

قال الإعلامي كريم رمزي، إن نادي الزمالك دخل بقوة في مفاوضات مع نادي فاركو من أجل ضم لاعبه محمود جهاد.

وأضاف كريم رمزي عبر برنامجه لعبة والتانية على إذاعة ميجا إف إم، أن الزمالك يسعى بقوة لضم اللاعب خلال الفترة الحالية، غير أن نادي فاركو مازال يرفض التفريط في خدمات اللاعب إلا بشروط.

وتابع كريم رمزي أن فاركو يطالب الزمالك بدفع 30 مليون جنيه كاش مقابل بيع اللاعب للقلعة البيضاء.

واختتم كريم رمزي أن الزمالك يسعى إلى ضم اللاعب مقابل 25 مليون جنيه مع تقسيط المبلغ وهو ما يرفضه فاركو حتى الآن.