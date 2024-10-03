عاجل
شراكة مثمرة بين الدولة والمجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة |خاص
الخميس 03 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

كريم رمزي: الزمالك يقترب من موهبة فاركو.. و30 مليون جنيه تهدد الصفقة

فريق الزمالك
فريق الزمالك

قال الإعلامي كريم رمزي، إن نادي الزمالك دخل بقوة في مفاوضات مع نادي فاركو من أجل ضم لاعبه محمود جهاد.

txt

محمد عواد: رغبتي حسمت التجديد مع الزمالك

txt

الزمالك يجدد مفاوضات تمديد عقد زيزو ويخطط للتخلص من سامسون

وأضاف كريم رمزي عبر برنامجه لعبة والتانية على إذاعة ميجا إف إم، أن الزمالك يسعى بقوة لضم اللاعب خلال الفترة الحالية، غير أن نادي فاركو مازال يرفض التفريط في خدمات اللاعب إلا بشروط.

وتابع كريم رمزي أن فاركو يطالب الزمالك بدفع 30 مليون جنيه كاش مقابل بيع اللاعب للقلعة البيضاء.

واختتم كريم رمزي أن الزمالك يسعى إلى ضم اللاعب مقابل 25 مليون جنيه مع تقسيط المبلغ وهو ما يرفضه فاركو حتى الآن.

الجريدة الورقية