الزمالك يجدد مفاوضات تمديد عقد زيزو ويخطط للتخلص من سامسون

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب فتح ملف تمديد عقد أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم فى أول إجتماع للمجلس الأسبوع المقبل بعد أن أبدى اللاعب رغبته فى البقاء عقب فوز الأبيض بكأس السوبر الأفريقي.

ومن المقرر أن يتم استدعاء والد اللاعب لتقديم عرض جديد له ومنحه فرصه للتفكير إلى مابعد إنتهاء بطولة السوبر المصري المقرره بدولة الإمارات العربيه المتحده يوم ٢٠ أكتوبر الجاري.

وأكد حسام المندوه أمين الصندوق أن المجلس حريص على الحفاظ على زيزو وتواجده بين صفوف الفريق كأحد العناصر الأساسية والمؤثره فى نفس الوقت مشيرا إلى أنه يستحق أى مبلغ ونحن نقدره وتفتخر بوجوده ونسعى لتقديره بالشكل الذي يناسبه ويُليق به مؤكدا أنه تم الاتفاق مع زيزو ووالده على تمديد العقد ولكن تلاحم المواسم هو من تسبب في تأخير هذا الأمر وأن الجميع متفق على حب الزمالك وسوف نسعى للوصول مع اللاعب الى اتفاق يُرضي جميع الأطراف من أجل الوصول إلى إنهاء هذا الأمر قريبا لإسعاد الجماهير البيضاء.

فى الوقت الذى يخطط المجلس للتخلص من المهاجم البنينى سامسون أكينولا بعد خروجه من حسابات البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني وإستبعاده من قائمة مباراة السوبر الأفريقي وقدم المجلس عرضا إلى اللاعب فى الجلسه التى عقدها معه قبل السفر إلى السعوديه بالحصول على نصف مستحقاته الماليه وفسخ التعاقد بالتراضى إلا أنه رفض وطلب عرض الأمر على وكيله ولم يتلقى المجلس ردا حتى وقتنا هذا.

وينتظر المجلس عودة جوميز من البرتغال لعقد جلسه معه للحديث عن احتياجاته فى الفتره المقبله والاستعداد لبطولة السوبر المصرى وعرض بعض أسماء اللاعبين المرشحين للتفاوض معهم فى يناير المقبل بعد أن قرر المجلس عدم ضم صفقات جديده فى الوقت الحالى.

ووضع الجهاز الفني برنامج تدريبى خاص للمدافع الغينى جيفرسون كوستا والذى وقع مؤخرا لمدة أربع مواسم وتم قيده فى قائمة تحت السن المحليه والأفريقيه قبل غلق القيد الإفريقى مساء الإثنين الماضى.