محمد عواد: رغبتي حسمت التجديد مع الزمالك

أكد محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك أنه لم يتردد في تجديد عقده مع القلعة البيضاء خلال الفترة الماضية خاصة أن علاقته بالنادي والجماهير أبدية.

وقال محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق:" ما لا يعلمه البعض أنني لم أتردد في تجديد عقدي مع نادي الزمالك وكنت واضحاً من البداية أنني تحت أمر الزمالك في أي وقت".

وأضاف عواد:" لم أتردد في تجديد عقدي مع الزمالك وتم الانتهاء من أمور تجديد العقد بشكل محترم مع مجلس الإدارة في القلعة البيضاء".

وكان الزمالك قد توج بلقب بطولة كأس السوبر الأفريقي على حساب الأهلي بعد الفوز عليه بركلات الترجيح عقب التعادل الإيجابي بين الفريقين 1-1 في الوقت الأصلي للمباراة.