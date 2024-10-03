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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

السكة الحديد تعلن تعديل تركيب بعض القطارات على خطوط الوجه البحري

قطار السكة الحديد
قطار السكة الحديد

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 4 / 10 / 2024 تعديل تركيب قطار 1211 القاهرة / الإسكندرية ليكون بالتركيب ( 9 عربات ثالثة تهوية ديناميكية + عربة بوفيه ثالثة تهوية ديناميكية )  وبنفس جدوله الحالى، وتعديل تركيب قطار 128 الإسكندرية / طنطا ليكون بالتركيب ( 9 عربات ثالثة تهوية ديناميكية + عربة بوفيه ثالثة تهوية ديناميكية )  وبنفس جدوله الحالى، وتعديل تركيب قطار 807 القاهرة / المنصورة ليكون بالتركيب ( 9 عربات ثالثة تهوية ديناميكية + عربة بوفيه ثالثة تهوية ديناميكية ) وبنفس جدوله الحالى.

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جاء ذلك فى إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وفى ظل التحديث المستمر بكافة قطاعات الهيئة وبخاصة قطاع الوحدات المتحركة وتنفيذاً لتعليمات المهندس محمد عامر رئيس مجلس الإدارة تعلن الهيئة عن تعديل تركيب بعض القطارات على خطوط الوجه البحرى لتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

كما تقرر  اعتباراً من يوم السبت الموافق 5 / 10 / 2024 تعديل تركيب قطار 129 طنطا / الإسكندرية ليكون بالتركيب ( 9 عربات ثالثة تهوية ديناميكية + عربة بوفيه ثالثة تهوية ديناميكية )  وبنفس جدوله الحالى ، وتعديل تركيب قطار 1212 الإسكندرية / القاهرة ليكون بالتركيب ( 9 عربات ثالثة تهوية ديناميكية + عربة بوفيه ثالثة تهوية ديناميكية )  وبنفس جدوله الحالى ، وتعديل تركيب قطار 808 المنصورة / القاهرة ليكون بالتركيب ( 9 عربات ثالثة تهوية ديناميكية + عربة بوفيه ثالثة تهوية ديناميكية )  وبنفس جدوله الحالى.

وتؤكد الهيئة على أنها تسعى دائما للعمل على راحة جمهور الركاب.

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