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الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

الاتحاد يعلن عودة أحمد شراحيلي لتدريبات الفريق

أحمد شراحيلي لاعب
أحمد شراحيلي لاعب الاتحاد

أعلن نادي الاتحاد السعودي عودة مدافع الفريق أحمد شراحيلي للمشاركة في التدريبات الجماعية مع نهاية الشهر الجاري، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها بداية الموسم الماضي.

وكان أحمد شراحيلي قد تعرض لإصابة قوية في الرباط الصليبي أبعدته عن الاتحاد طوال الموسم الماضي، كما أصيب اللاعب في الغضروف، قبل أن يجري جراحة ناجحة ويعود بعد فترة من العلاج والتأهيل.

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كانتي يغيب عن الاتحاد في مواجهة الأخدود

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ومن المقرر أن تكون عودة أحمد شراحيلي رسميًا ودخوله في تدريبات الفريق الجماعية خلال شهر أكتوبر الجاري.

كانتي يغيب عن الاتحاد في مواجهة الأخدود

تغيب النجم الدولي الفرنسي نجولو كانتي لاعب فريق الاتحاد السعودي عن تدريبات النمور الجماعية اليوم بسبب معاناته من الإصابة.

وأكدت التقارير الصادرة اليوم أن كانتي سيغيب عن صفوف الاتحاد في مواجهة الأخدود المقرر لها غدًا الخميس في الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن".

موعد مباراة الاتحاد والأخدود القادمة

ويستعد الاتحاد لمواجهة الأخدود غدًا على ملعب على ملعب نادي الأخدود، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري المحترفين السعودي، حيث ستنطلق المباراة في تمام 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر شاشة قناة SSC1 HD صوت المعلقين الرياضيين فارس عوض و راشد الدوسري، كما ستنقل عبر قناة SSC1 SD المفتوحة المجانية.

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