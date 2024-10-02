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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

كانتي يغيب عن الاتحاد في مواجهة الأخدود

كانتي لاعب الاتحاد
كانتي لاعب الاتحاد

تغيب النجم الدولي الفرنسي نجولو كانتي لاعب فريق الاتحاد السعودي عن تدريبات النمور الجماعية اليوم بسبب معاناته من الإصابة.

وأكدت التقارير الصادرة اليوم أن كانتي سيغيب عن صفوف الاتحاد في مواجهة الأخدود المقرر لها غدًا الخميس في الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن".

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الفيحاء والرياض.. موعد المباراة في الدوري السعودي والقناة الناقلة

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الهلال يتخطى عقبة الخلود برباعية ويستعيد صدارة الدوري السعودي

موعد مباراة الاتحاد والأخدود والقناة الناقلة

ويستعد الاتحاد لمواجهة الأخدود غدًا على ملعب على ملعب نادي الأخدود، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري المحترفين السعودي، حيث ستنطلق المباراة في تمام 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر شاشة قناة SSC1 HD صوت المعلقين الرياضيين فارس عوض و راشد الدوسري، كما ستنقل عبر قناة SSC1 SD المفتوحة المجانية.

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