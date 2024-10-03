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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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عاطف خليل
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

موعد مباراة الاتحاد والأخدود اليوم والقناة الناقلة والمعلق

بنزيما لاعب الاتحاد
بنزيما لاعب الاتحاد السعودي

يلتقي فريق الاتحاد مع نظيره الأخدود في المباراة التي ستجمع بينهما مساء اليوم على ملعب نادي الأخدود ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن".

فريق الاتحاد بقيادة المدير الفني لوران بلان سيخوض مباراة اليوم بشعار لا بديل عن النقاط الثلاثة، لمواصلة ملاحقة نادي الهلال نحو صدارة جدول ترتيب الدوري.

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ويدخل الاتحاد المباراة وهو في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن برصيد 12 نقطة، حصدها من 5 جولات بواقع 4 انتصارات وهزيمة، بفارق 3 نقاط عن الهلال المتصدر.

على الجانب الأخر سيخوض فريق الأخدود المباراة على أمل الخروج بنتيجة إيجابية باحثًا عن ثاني انتصاراته بالدوري، حيث لم يحقق سوى انتصارًا وحيدًا كان على حساب الفتح بالجولة السابقة.

ويتواجد الأخدود في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط حصدها من فوز وتعادل، بينما خسر 3 مواجهات بالدوري حتى الآن.

موعد مباراة الاتحاد والأخدود والقناة الناقلة والمعلق:

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الاتحاد ضد الأخدود في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستنقل عبر شاشة قناة SSC1 HD بصوت المعلق الرياضي فارس عوض.

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