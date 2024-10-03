محافظ الفيوم يضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكارى للشهداء

وضع الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، يرافقه اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، والمستشار العسكري، إكليلاً من الزهور على النصب التذكارى للشهداء، بميدان قارون بمنطقة السواقي، وسط مدينة الفيوم، احتفالاً بالذكرى (51) لنصر أكتوبر المجيد، بمصاحبة الموسيقى العسكرية التى عزفت السلام الوطنى وسلام الشهيد.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، و أحمد شاكر سكرتير عام المحافظة المساعد، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والسياسية والشعبية، وحشد من المواطنين.

معجزة عسكرية

قدم محافظ الفيوم، التهنئة لضباط وصف وجنود القوات المسلحة، بمناسبة الذكرى (51) لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، مؤكدًا أن نصر السادس من أكتوبر، يعد معجزة عسكرية في تاريخ المعارك الحربية، ويدل على قوة الجيش المصري وبسالته في الزود والدفاع عن الوطن ووحدة وسلامة أراضية، مشيراً إلى أن بطولات حرب أكتوبر تدرس لكافة الأجيال، وتعد حافزاً لنا جميعًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء لبناء الجمهورية الجديدة.

وأكد المحافظ، أن مصرنا الغالية تشهد طفرة تنموية غير مسبوقة خلال العشر سنوات الأخيرة، بواسطة تنفيذ المشروعات القومية الكبرى بمختلف القطاعات، بما أسهم في الارتقاء بالبنية التحتية الأساسية لشبكات المرافق بشتى محافظات ومراكز وقرى الجمهورية، وساعد بشكل كبير في توفير الخدمات المناسبة والحياة الكريمة للمواطنين، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي لم يدخر جهداً وجعل الوطن والمواطن على رأس أولوياته.

وتوجه محافظ الفيوم، بالدعاء لشهداء الجيش والشرطة، الذين ضحوا بأرواحهم من أجل رفعة الوطن وجعل رايته عالية خفاقة، والدعاء بالخير والأمن والأمان والسلامة والاستقرار لمصرنا الحبيبة، تحت رعاية القيادة السياسية الرشيدة.

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