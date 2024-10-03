نفوق 8 رؤوس ماشية في حريق هائل بالمنوفية

نشب حريق هائل في حظيرة مواشي بعزبة المنارة بشبين الكوم في المنوفية، اليوم الخميس، والتهم الحريق جميع المواشي المتواجدة بالحظيرة ، ما أسفر عن نفوق 8 من رؤوس الماشية وسط حالة من الحزن بين مالكيها والجيران.



وأكد عبدة السنطاوي صاحب حظيرة المواشي، إن النيران تسببت في نفوق 4 عجول و3 جاموس وحمار، بالإضافة إلى بعض المحتويات الموجودة في المكان، موضحا أن ماس كهربائي السبب في الحريق.

تلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور قسم شرطة شبين الكوم بمحافظة المنوفية يفيد بورود بلاغ نشوب حريق بعزبة المنارة التابعة لدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية مصحوبة بسيارة الإطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده.

وحررت القوة الأمنية محضرا بالواقعة بعد عمل المعاينات اللازمة، وإجراء التحريات عن الواقعة وسؤال مالك الحظيرة وشهود العيان، وحصر التلفيات، وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.