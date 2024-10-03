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الخميس 03 أكتوبر 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

دنيا ودين

اليوم.. فتح باب تقليل الاغتراب بجامعة الأزهر إلكترونيًّا

الدكتور سلامة جمعة
الدكتور سلامة جمعة داود رئيس الجامعة

صدق الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، على فتح باب تقليل الاغتراب بداية من اليوم الخميس 3 أكتوبر وحتى السبت القادم الموافق 5 من أكتوبر 2024م.

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وأوضح الدكتور محمد فرج، مستشار رئيس الجامعة للتنسيق الإلكتروني، أن هناك ضوابط لتقليل الاغتراب للطالبات تتضمن الآتي:  

1) يكون تقليل الاغتراب بين الكليات والشعب المتناظرة داخل وخارج القطاع الجغرافي دون التقيد بالحد الأدني ويشترط إرفاق ما يثبت تغيير محل الإقامة للطالبة أو لولي أمرها.

2) لا يجوز تقليل الاغتراب لكليات (قطاع الطب- قطاع الصيدلة- قطاع الهندسة- قطاع العلوم- التمريض والفصول التابعة لها -المعاهد الفنية)، وكذلك الكليات والشعب التي يتطلب القبول بها اختبار قدرات.

واضاف فرج أنه بالنسبة إلى تقليل الاغتراب للطلاب فله ضوابط تشمل:

1) يكون تقليل الاغتراب بين الكليات والشعب المتناظرة داخل القطاع الجغرافي دون التقيد بالحد الأدني، ويشترط إرفاق ما يثبت تغيير محل الإقامة للطالب أو لولي أمره.

2) لا يجوز تقليل الاغتراب
لكليات (قطاع الطب- قطاع الصيدلة- قطاع طب الأسنان- قطاع الهندسة- قطاع العلوم- قطاع الزراعة- قطاع الهندسة الزراعية- المعاهد الفنية)، وكذلك الكليات والشعب التي يتطلب القبول بها اختبار قدرات.

واشار فرج إلى أن هناك رسومًا لتقليل الاغتراب وقدرها (210ج) عن طريق فوري، وذلك بعد ظهور نتيجة تقليل الاغتراب، مشيرًا إلى أن تقليل الاغتراب يكون من خلال الرابط الآتي: https://www.azu.edu.eg/AzMigration2024

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