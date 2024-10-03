صدمة في إيطاليا: تفاصيل جديدة حول قضية "الأطفال المدفونين" في ترافيرسيتولو

في تطور مروع لقضية "الأطفال المدفونين" في ترافيرسيتولو، محافظة بارما، أدلت المعلمة Laura Caiulo بتصريحات مؤثرة على قناة "Pomeriggio Cinque"، حيث تحدثت عن علاقتها بالمتهمة، Chiara Petrolini، التي تواجه اتهامات بالقتل العمد والتخلص من جثتين لطفلين حديثي الولادة.

الجدير بالذكر أن Laura، التي كانت تُعتبر شخصية مرجعية في حياة Chiara، وصفتها بأنها "فتاة طيبة وحنونة" كانت محبوبة من قبل الأطفال في صفها.

وفي حديثها، أشارت إلى أن Chiara كانت دائمًا شغوفة بمساعدة الآخرين، وأن الأطفال كانوا يشعرون بصدقها: "إذا كانوا مرتاحين معها، فهذا يعني أنهم كانوا يدركون حقيقتها".

علماً بأن Laura كانت قد تواصلت مع Chiara قبل حوالي ثمانية أشهر، حيث تبادلتا رسائل تحمل عبارات المحبة والدعم. لكن، وفي ظل الأحداث المأساوية، أكدت Laura أنها تجد صعوبة في تصديق أن Chiara قد قامت بكل ذلك بمفردها، معبرة عن أملها في أن "يظهر الناس الرحمة".

وطالبت النيابة العامة بالحبس الاحتياطي لChiara، فيما تتواصل التحقيقات لكشف ملابسات هذه القضية التي هزت المجتمع الإيطالي.