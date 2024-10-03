زراعة النواب: تحديد سعر استرشادي لتوريد القمح بـ 2200 جنيه يشجع المزارعين على زراعته

قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن موافقة مجلس الوزراء علي تحديد مبلغ 2200 جنيه سعراً استرشادياً لأردب القمح لموسم 2024/ 2025، خطوة جيدة، من شأنها تشجيع المزارعين علي زراعة القمح في الموسم الجديد.

وأوضح الحصرى في تصريحات له اليوم، أن ذلك السعر هو سعر ضمان، حيث لن يقل سعر التوريد الفعلي عنه، بل من الممكن زيادة ذلك السعر حسب الأسعار العالمية في وقت التوريد بنهاية الموسم.

وأشار إلي أن القرار يأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية الذي سبق ووجه بزيادة حافز توريد القمح؛ بهدف تشجيع المزارعين علي زراعة القمح وتوريده.

وأضاف، أن زيادة سعر توريد القمح من شأنه تشجيع المزارعين علي زيادة حجم توريد القمح في الموسم الحالي، للاستفادة من زيادة الأسعار، مشيرا إلى أن ذلك يؤكد حرص الدولة على دعم المزارعين، حيث كان سعر التوريد في العام الماضي نحو 1600 جنيها، ثم أعلنت الحكومة في نهاية الموسم زيادته إلي إلي 2000 جنيه للإردب.

ووافق مجلس الوزراء، في اجتماعه أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على ما عرضه وزير الزراعة، بشأن التوافق بين وزارات الزراعة والمالية والتموين على تحديد سعر استرشادي لزراعة القمح لموسم 2024/ 2025، ليكون 2200 جنيه للأردب جودة 23.5، و2150 جنيها للأردب جودة 23، و2100 جنيه للأردب جودة 22.