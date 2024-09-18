التموين: احتياطى القمح 6 أشهر والسكر 14.9 والزيت التموينى 7.4 شهر

صرح أحمد كمال المتحدث الرسمى لوزارة التموين أن الاحتياطى الاستيراتيجى من السلع الأساسية يغطى احتياجات البلاد لمدة تتجاوز 6 أشهر لبعض السلع و14 شهر لسلع آخرى يبلغ احتياطى القمح التمويني 6 أشهر والسكر التمويني 14.9 شهر والزيت التمويني 7.4 شهر، أما الاحتياطى الاستيراتيجى من الدواجن المجمدة يبلغ 10.2 شهر واللحوم الطازجة 7.7 شهر.

وكانت هيئة السلع التموينية قد تعاقدت الاسبوع الماضي على كمية 76200 طن زيت طعام خام منها كمية 69700 طن زيت عباد خام مستورد وكمية 6500 طن زيت صويا خام محلي بالجنيه. وذلك لتوفير كل الاحتياجات اللازمة للبطاقات التموينية من سلعة الزيت.

يأتى هذا في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعزيز أرصدة البلاد من السلع المختلفه لمدة تزيد عن ستة أشهر.